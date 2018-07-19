Su borcu olanlar için son fırsat

VAKSİ’den yapılan açıklamada, su borçlarının birikmiş faizlerinin yüzde 90’a varan ölçüde silindiği ve ana paranın da taksitlendirildiği bu düzenleme ile vatandaşlara büyük kolaylıklar getirildiğini duyurdu. Açıklamada, “Birikmiş su borcu olanların 31 Temmuz 2018 tarihine kadar başvurmaları gerekiyor. Sürenin uzatılmayacağı ve bu imkandan tüm borcu olanların faydalanması için VASKİ personelleri de yoğun mesai yapıyor. Şimdiye kadar birikmiş ve tutarı yüksek olan su borçlarının ödenmesi için 7143 sayılı Kanun ile yeni bir imkan tanındı. Borçlar taksitlendirilip yüzde 90’a varan faiz affı getirildi. Bundan sonra mağduriyetlerin yaşanmaması ve halkın ağır su borcu yükünden kurtulması için VASKİ’ye başvurması gerekir” denildi.

Ödeme kolaylığı sağlayan bu düzenlemeyle büyük rahatlık sağlandığını belirten vatandaşlar da, yılların birikmiş su borcundan kurtulduklarını, bu imkanın kendileri için büyük müjde olduğunu ve herkesin faydalanması gerektiğini dile getirdiler.