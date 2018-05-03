Diğer
Kategoriler
03 Mayıs 2018 16:48

Sulama kanalına giren balıklar için kesin çözüm

Van Gölü’nde yaşayan ve üreme amaçlı yaptığı göç sırasında sulama kanalına girerek telef olma tehlikesi yaşayan endemik tür olan inci kefali balığı için kalıcı tedbir alındı.

Sulama kanalına giren balıklar için kesin çözüm

03 Mayıs 2018 16:48


Van Gölü sahilindeki Çiçekli Mahallesi’nde tatlı akarsulara doğru göç eden inci kefali balığının sulama kanalına bir kez daha girmemesi için Van Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir’in öncülüğünde girişimde bulunuldu. Van Su ve Kanalizasyon İdaresinden (VASKİ) temin edilen 6 metrelik 2 adet 500’lük koruge boru, Edremit Belediyesinin tahsis ettiği kamyonla Çiçekli Mahallesi’ndeki sulama kanalına getirildi. Edremit Belediyesinin gönderdiği kepçe yardımıyla borular kanalın sonuna döşendi. Borunun başı yaklaşık bir metre yüksek tutularak, suyun şelale şeklinde dökülmesinin sağlanmasıyla balıkların artık sulama kanalına girmesinin önüne geçildi.


Öte yandan, kanalda kalan son balıklar da Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir’in gözetiminde toplanarak Van Gölü’ne bırakıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
17
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç