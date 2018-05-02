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02 Mayıs 2018 09:42

Sulama kanalında inci kefali için önlem

Van Gölü’nde yaşayan ve üreme amaçlı yaptığı göç sırasında sulama kanalına girerek telef olma tehlikesi yaşayan inci kefali balığı için ızgaralı önlem alındı.

Sulama kanalında inci kefali için önlem

02 Mayıs 2018 09:42


Van Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Van Gölü sahilindeki Çiçekli Mahallesi’nde tatlı akarsulara doğru göç eden inci kefali balığının sulama kanalına girmelerini önlemek için tedbir aldı. Van Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir’in öncülüğünde sulama kanalının önünde ızgara yerleştirerek etrafında güçlendirme çalışması yapıldı. Van Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri, bölgedeki mahalle muhtarlarıyla da bir araya gelerek, olası durumlara karşı bilgilendirmelerde bulundular. Sürekli muhtarlar ve güvenlik korucularıyla irtibat halinde olan tarım müdürlüğü yetkilileri, inci kefali balığının korunması için büyük mücadele veriyorlar.




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