Sünnetçioğlu: “Akciğer kanseri, her yıl yaklaşık 1,6 milyon ölüme neden olmaktadır”

Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, 20. yüzyıldan günümüze akciğer kanserinin hızlı bir artış gösterdiğini belirterek, “Tüm dünyada her yıl yaklaşık 1,6 milyon ölüme neden olmaktadır" dedi.

Dünya Akciğer Kanseri Günü nedeniyle bir açıklama yayınlayan Doç. Dr. Sünnetçioğlu, akciğer kanserinin; akciğer dokularındaki hücrelerin kontrolsüz çoğalması, çevredeki dokuları istila etmeleri veya akciğer dışındaki organlara yayılmaları ile sonuçlanan bir hastalık olduğunu söyledi. Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) raporuna göre akciğer kanserinin tüm dünyada kanser türleri arasında erkeklerde en sık ölüme neden olan birinci, kadınlarda ise ikinci kanser türü olduğunu ifade eden Doç. Dr. Sünnetçioğlu, "Akciğer kanseri her yıl dünyada 1,6 milyon kişinin yaşamını tehdit ediyor. Hem erkek hem de kadınlarda kanserden yaşam kaybının önde gelen nedeni olarak gösterilen hastalık, 40 yaş altında nadiren ortaya çıkarken, 50 yaş üzerinde risk artıyor. Yapılan araştırmalar, birçok faktörün akciğer kanserinin gelişimine katkıda bulunduğunu gösteriyor" dedi.

Akciğer kanserinin ileri aşamalara gelene kadar önemli bir şikâyete yol açmayabileceğini anlatan Doç. Dr. Sünnetçioğlu, "Bu sebeple fark edilmesi ve tedavisi çok gecikmektedir. Hastalığın en sık görülen belirtileri; öksürük, balgamda kan ve ani kilo kaybıdır. Bununla birlikte, akciğer kanseri bulguları yerleşim yerine göre değişiklik gösterebilir. Akciğerin üst kısmına yerleşmiş olan bir kitle, bazı sinirlere bası yaparak kolda ve omuzda ağrıya, ses kısıklığına, göz kapağı düşüklüğüne neden olabilir. Bu şikâyetler birçok hastalıkta görülebildiği için ihmal edilebilmektedir. Herhangi bir üst solunum yolu enfeksiyonu, akciğer enfeksiyonu, kas iskelet sistemi ağrısı da bu şikâyetlere yol açabilir. Bu belirtilerin süresi birkaç haftayı aşıyorsa vakit kaybetmeden doktora başvurulmalıdır. Akciğer kanserini kontrol etmek veya semptomları azaltarak hayat kalitesini arttırmak için farklı tedavi yöntemleri kullanılabilmektedir. Başta sigara olmak üzere tütün ve tütün ürünleriyle mücadele, akciğer kanserini önlemenin en temel basamağıdır. Bakanlığımız sigara ile mücadele konusunda çok önemli çalışmalar yürütmektedir. Önlenebilir bir hastalık olan akciğer kanserinden korunmak için öncelikle içiliyorsa sigara bırakılmalıdır. Sigarayı bırakmakla risk azalmaya başlar ve yaklaşık olarak 10 yıl sonra akciğer kanseri oluşma riski yaklaşık olarak yüzde 50 azalmış olur. Sigara içmemek ve sigara içilen ortamlardan uzak durmak, akciğer kanserini önlemenin en basit yoludur. Akciğer kanseri konusunda yapılan birçok çalışma, günde en az 5 porsiyon meyve ve sebze tüketen kişilerde akciğer kanseri riskinin daha düşük olduğu göstermektedir" diye konuştu.