Süphan Gençlik Merkezinden örnek davranış

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü tarafından 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının ilk yarıyıl döneminde yapılan okul sporları yıldızlar kategorisi kız erkek futbol müsabakalarının Siirt’te yapılan bölge karşılaşmalarında, Diyarbakır’da yapılan Grup Yarı Final karşılaşmalarında da rakiplerine mağlup olmadan birincilik kupasının sahibi olan ve en son ise Kuşadasında yapılan, Türkiye Okul Sporları Futbol Finallerinde rakibine mağlup olarak Türkiye İkinciliği Kupasının sahibi olan; Mustafa Cengiz Ortaokulu Kız Futbol takımı sporcularına, Süphan Gençlik Merkezi Müdürü Vahdettin Çakar tarafından forma ve çeyrek altın hediye edildi.

Mustafa Cengiz Ortaokulunda düzenlenen karne törenine katılarak ilimiz adına kazanmış oldukları başarılarından dolayı bayan sporcuları tek tek tebrik eden Gençlik Merkezi Müdürü Vahdettin Çakar, “Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğümüz tarafından 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının ilk yarıyıl döneminde yapılan Okul Sporları Yıldızlar Futbol Karşılaşmalarının Siirt’te yapılan bölge, Diyarbakır’da yapılan Grup Yarı Final müsabakalarındaki rakiplerine mağlup olmadan birincilik kupasının sahibi oldu. En son ise Kuşadasında yapılan, Türkiye Okul Sporları Futbol Finallerinde rakibine mağlup olarak Türkiye İkinciliği Kupasının sahibi olan; Mustafa Cengiz Ortaokulu Kız Futbol takımı sporcularımızı Türkiye Finallerindeki başarılarından dolayı bir kez daha tebrik ediyor, onları yürekten kutluyoruz. Bizler Süphan Gençlik Merkezi olarak sporcularımıza daha önceden bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunup kendilerine vermiş olduğumuz sözümüzden dolayı kendilerine ufakta olsa birer hediye ile tebrik etmek istedik. Süphan Gençlik Merkezi olarak müsabakaların her aşamasında gururumuz olan bu gençlerimizin her daim yanlarında olmaya çalıştık. Takımda ki tüm futbolculara birer forma ve takımdaki bütün sporcularımıza birer çeyrek altın ile ödüllendirdik. Bizlere bu gururu yaşatan tüm gençlere bundan sonraki yaşamlarında da başarılarının devamını diliyoruz. Geleceğimizin teminatı olan bu gençlerin sayısı arttıkça, Ülkemizin geleceğinin daha parlak olacağına da inancımız ve ümitlerimiz daha da artmaktadır” diye konuştu.