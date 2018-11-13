Süphan mahallesinde hizmet yarışı

Edremit ilçesine bağlı yoğun nüfusu barındıran Süphan Mahallesinde çalışmalar devam ediyor. VASKİ ekipleri mevcut hatlara ilave olarak 800 metre ek kanalizasyon hattı yapımı gerçekleştiriyor. Hattın bitirilmesiyle mahallede büyük bir eksilik giderilmiş olacak. Kanalizasyon hattı ile birlikte 15 adet baca kurulumu da yapıldı. Süphan Mahallesi Zeynep Sokak Çayüstü mevkiinde yirmi evin faydalanacağı kanalizasyon hattı yapımında ekipler 5 metre derinlikte zor şartlarda çalışarak mahallenin sıkıntılarını gidermeye çalışıyor. Yıllardır kanalizasyonu olmayan mahalle halkı foseptik çukurlarını kullanıyordu. Foseptik çukurları ekiplerce kapatılarak, giderleri yeni hata bağlandı.

Mahalle halkı büyük sevinç yaşarken, emeği geçenlere teşekkür ettiler. Yıllardır foseptik çukurlarını kullandıklarını ve etrafa yayılan kokulardan rahatsızlık duyduklarını ifade eden mahalle sakinleri, VASKİ buna hemen son verdi. Emeği geçenlere teşekkür ederiz” dediler.