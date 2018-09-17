Şüpheli yolcuların üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında devam eden çalışmalarda, Gevaş'ta iki farklı otobüsteki 2 şüpheli yolcunun üzerinde 80 gram eroin ve 5 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Gevaş ilçesi Van-Bitlis karayolu üzerinde devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyetinde, jandarma kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde seyahat eden yolcunun hareketlerinden şüphelenen jandarma ekipleri, şüpheli şahsın üzerinde ve oturduğu koltuk bölgesinde arama yaptı. Yapılan aramada yolcunun koltuğunun altında naylon poşet içerisinde gizlediği 80 gram eroin maddesi ele geçirildi. Ayrıca aynı noktada faaliyete devam eden jandarma ekipleri tarafından bir başka yolcu otobüsünde yapılan kontroller sonucu şüpheli hareketler sergileyen yolcu üzerinde yapılan aramada şahsın kemerinin iç kısmına gizlediği 5 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. 2 şüpheli şahsın gözaltına alındığı ifade edildi.