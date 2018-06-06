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06 Haziran 2018 15:42

Sürekli eğitim merkezlerinin eğitim süresi uzatıldı

Van Büyükşehir Belediyesi, üniversiteye hazırlık öğrencileri için ücretsiz olarak açtığı sürekli eğitim merkezlerindeki eğitim süresini 30 Haziran’a kadar uzattı.

Sürekli eğitim merkezlerinin eğitim süresi uzatıldı

06 Haziran 2018 15:42


Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak çalışması sonucu eğitime kazandırılan ve 2 bin 500 öğrencinin ücretsiz eğitim gördüğü sürekli eğitim merkezlerindeki eğitim süresi uzatıldı. 24 Haziran’daki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri nedeniyle Yükseköğretim Kurumları Sınavının 30 Haziran ve 1 Temmuz’da yapılacağı açıklaması üzerine 3 Haziran tarihinde kapanması planlanan sürekli eğitim merkezi de tarih değişikliğine gitti. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nun talimatıyla öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması, eğitime destek vermek amacıyla merkezlerin kapanış tarihi 30 Haziran’a kadar uzatıldı.




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