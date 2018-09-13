Sürekli eğitimle 213 öğrenci üniversiteli oldu

Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından açılan ve ekonomik anlamda dezavantajlı olan gençler için umut kapısı olan sürekli eğitim merkezleri başarısıyla göz doldurdu. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun büyük önem verdiği sürekli eğitim merkezlerinde, Tıp, Eczacılık, Hukuk, Mühendislik ve Diş Hekimliği gibi gözde fakülteler başta olmak üzere 213 öğrenci üniversitelerin çeşitli bölümlerine yerleşti. Sürekli eğitim merkezlerinin ilk yılında iyi bir başarı elde ettiklerini belirten Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Tevfik Tepe, emeği geçenlere teşekkür etti. Gençleri topluma faydalı bireyler olarak yetişmeyi hedeflediklerini anlatan Tepe, “Geçtiğimiz sene merkezlerimize çok yoğun bir talep söz konusu oldu. Yüzlerce gencimize burada özel eğitim kurumları standartlarında eğitim verdik. Yine Van Büyükşehir Belediyemiz bu gençlerimizin kaynak kitap ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşıladı. Burada Valimizin çok büyük bir emeği var. Kendilerine öğrencilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Yeni eğitim öğretim yılında da inşallah daha farklı programlarla gençlerimizin yanında olacağız. ‘İki günü aynı olan ziyandadır' anlayışı ile başarımızı arttırmak için elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz” dedi.

2018-2019 eğitim öğretim dönemi için hazırlıklara başladıklarını da sözlerine ekleyen Tevfik Tepe, kayıtların önümüzdeki günlerde başlayacağını ifade etti.