Tabela ile duvar arasına sıkışan kedinin imdadına itfaiye yetişti

Van'da tabela ile duvar arasında sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Van'ın İpekyolu ilçesi Milli Egemenlik Caddesi'nde bulunan bir iş yerinin tabelası ile duvar arasına giren kedi sıkıştı. Kedi sesi duyan çevredeki vatandaşlar durumu Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre içinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, duvar ile tabela arasına sıkışan kediyi çıkartmak için çalışma başlattı. Duvara sabitlenen reklam tabelasının demirlerinden birini spiralle kesen ekipler, uzun uğraşlar sonucu kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yara almadan kurtarılan kedi, doğal hayata bırakıldı.