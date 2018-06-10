Takdir belgesi sözünü tutan öğrencilere bisiklet

Okulun 6. sınıfında okuyan Ekin Bilicitürk, Rozarin İnceay, Zeynep Otman ve Seher İnceay adlı öğrenciler, birinci sömestri tatilinden sonra okullarını ziyaret eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar ile bir süre görüşmüşlerdi. Takdir belgesi alabilmeleri halinde kendilerini bisiklet alınmasını isteyen kız öğrencilere, Kaymakam Dundar da duyarsız kalmayarak başarı elde etmeleri halinde bisiklet alacağının sözünü vermişti.

Karneleriyle birlikte takdir belgelerini de alan kız öğrenciler, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Dundar’ı makamında ziyaret ederek ettiler. Aldıkları takdirnamelerden dolayı öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Dundar, “Sömestri tatilinin bitiminden sonra Şehit Kıvanç Cesur Ortaokulumuzda yaptığımız ziyarette, 4 öğrencimiz bana gelerek ‘takdir belgesi alırsak bize bisiklet alır mısınız?’ Demesiyle bende alacağımıza dair söz verdim. Okullarımızın kapanmasıyla birlikte 4 öğrencilerimiz karne ve aldıkları takdir belgeleriyle birlikte ziyaret geldiler. Aldıkları başarı belgelerini masama bırakarak, sözlerinde durduklarını ve bisikleti hakkettiklerini söylemeleriyle üzerine bizde bisikletlerini teslim ettik. Bisiklete binerek evlerine gittiler. Bu tür başarılar bizleri gururlandırıyor. Bu bölgemizin öğrencileri de istedikleri zaman istedikleri başarıya ulaşabilirler. Diğer öğrencilerimiz de Ekin, Rozerin, Zeynep ve Seher’in başarısını örnek alabilirler. Bizde Çaldıran Belediyesi ve kaymakamlığı olarak eğitim öğretime ciddi anlamda katkılar sunduk. Eğitim öğretimin daha güzel bir ortamda yapılmasına büyük katkı sunduk. Her alanda başarılar elde ettik. İnşallah bundan sonra da bu başarıların devamı gelecektir. Bu dört öğrencimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını dilerken, aldıkları bisikletlerle yaz tatilinde kazasız belasız binmelerini temenni ediyorum” dedi.