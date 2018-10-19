Takva, TOBB ve TBB ortak toplantısına katıldı

TOBB'un İstanbul'daki hizmet binasındaki buluşma TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile TBB Başkanı Hüseyin Aydın başkanlığında gerçekleşti. İki kurumun yönetim kurulu üyelerinin dışında toplantıya davet edilen tek kişi ise TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Başkanı ve Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva oldu. Reel sektörün ve finans sektörünün en üst düzey temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda, uluslararası piyasalarda ve Türkiye ekonomisinde yaşanan son gelişmeler, para ve sermaye piyasalarındaki son durum, reel ve finansal sektörün önerileri ve beklentileri değerlendirildi.

“Bölgede finansa erişim sorunu yaşıyoruz”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Başkanı olarak ortak toplantıya katılan Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, bölgede yaşanan finansa erişim, bankaların gayrimenkullere uyguladığı düşük bedeller, ipotek ve teminat konusunda yaşanan sorunları dile getirdi. Takva, Türkiye Bankalar Birliğinin ülkemizin içinde olduğu bu zorlu süreçte önemli bir misyon üstlendiğini belirterek, “Bu olumsuz süreçte herkes üzerine düşeni yapmalı. Ancak Türk bankalarına burada çok daha fazla sorumluluk düşüyor. Piyasaları rahatlatacak kararları bir an önce hayata geçirmeli. Bölgemiz için ayrıca pozitif bir ayrımcılık istiyoruz. Finanse erişim sorunu yıllardır en büyük engelimiz. Ayrıca bankaların söz birliği etmişçesine bölgemizdeki gayrimenkullere uyguladıkları düşük bedel uygulaması; üyelerimizi, tüccar ve sanayicimizi zor durumda bırakmaktadır. Üye firmalarımızın kamudan alacakları konusunda bankaların ortak çalışma yapmaları gerekir. Ayrıca son dönemlerde üyelerimizin yaşadığı bir diğer önemli sorun da Leasing ile kredi kullanan firmaların durumlarının yeniden yapılandırılması kaçınılmaz olmuştur. Bu sorunların giderilmesi için çalışma yapılması gerekir” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Başkanı Necdet Takva, Bankalar Birliğinin Yönetim Kurulu toplantılarını farklı şehirlerde yapmasını ve Van'da toplantı yapılması teklifini de kabul etti.

Reel sektör ve finans sektörünün gündemlerindeki konuların detaylı olarak konuşulduğu toplantıda, Türkiye Bankalar Birliğinin kredi kanallarının açık tutulması, vade ve fiyatlamalarda hassas davranılması, yapılandırma konularında aldığı tavsiye kararları, yeniden yapılandırma uygulamaları eylül sonunda uygulamaya konulan KOBİ Destek Kredisi Projesi ile konkordato uygulaması görüşüldü.

Toplantıyı değerlendiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise, “Bugün yaptığımız toplantıyla reel sektör ile finans kesimi arasındaki diyalog mekanizmalarının güçlendirilmesini amaçladık. Finansmana erişim başta olmak üzere kamuoyuna yansıyan bazı sıkıntıları görüşerek Türkiye'nin ve Türk özel sektörünün menfaatleri doğrultusunda bunları nasıl çözebileceğimizi görüştük. KOBİ'lerin ekonominin bel kemiğini meydana getirdiği bu dönemde, büyümenin tempolu ve istikrarlı olabilmesi için reel sektör ile mali sektörün aynı gemide yolculuk ettiğinin bilinciyle birlikte hareket edeceğine inanıyoruz'' diye konuştu.

TBB Başkanı Aydın ise, gücünü ekonomiden alan bankacılık sektörünün tüm çabasıyla ekonomik faaliyetin kesintisiz olarak sürdürülmesinin gayreti içinde olduklarını belirterek, “Yeni ekonomik programın hedefleri ve uygulamaları doğrultusunda, toparlanmanın kısa sürede olacağına inanıyoruz. Üretim, yatırım, ihracat ve ticaretin finansmanını sürdürmeye, dengelemeye, hedeflenen dönüşüme ve toparlanmaya katkı vermeye devam edeceğiz. Geçmişte olduğu gibi, zor dönemleri reel-finans sektörü işbirliğinde, açık iletişim ve yapıcı anlayış içinde birlikte atlatacağız. Kredilerin milli gelire oran 2002 yılında yüzde 15 iken 2018 yılının ilk yarısında yüzde 70'e ulaşmıştır. Bu oran önümüzdeki yıllarda da artmaya devam edecektir'' şeklinde konuştu.