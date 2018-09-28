Tam donanımlı arıtma tesisinde hummalı çalışma

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ali Tekataş, yapımı devam eden ‘Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

Van'da yıllardır yetersizliğinden şikâyet edilen mevcut arıtma tesisinin yerine yapılan tam donanımlı arıtma tesisinde çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. İskele Mahallesi'ndeki yeni tesis alanını gezen Genel Müdür Ali Tekataş, şantiye binasında çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Van Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi yapımına mayıs ayında başlandığını hatırlatan Tekataş, “Van için hayati bir konu olan gölün kirlenmesine karşı bu tesisin yapımına başladık. Çalışmalar aralıksız sürüyor. Van ilinin yaklaşık 40 yıllık ihtiyacını karşılayacak kapasitededir. Daha önceki tesis maalesef bu ihtiyacı karşılamıyordu. Tesisin çevre duvarı ve idari bina yapımına hemen başlanırken, arıtma tesisi yapımı da hızlı bir şekilde devam etmektedir. Atıksu arıtma tesisinde son teknoloji kullanılarak ileri biyolojik bir arıtım sağlayacağız. Amacımız Van Gölü kirliliğinin tamamen önüne geçmek ve Van'a hak ettiği bir hizmeti kazandırmaktır” dedi.

VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş'ın tesis incelemesine İller Bankası ile yüklenici firma temsilcileri de katıldı.

Van İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, 87 milyonluk bir bütçeyle inşa ediliyor. Van merkezi için 1 milyonluk nüfusa yetecek şekilde yapılacak tesisin 40 yıllık ihtiyacı karşılaması hedefleniyor. Tesiste ayrıca biyogaz ve güneş enerjisi de üretilerek, kurumun enerji giderlerinden tasarruf edilmesi sağlanacak. Tam arıtma sağlayacak tesisin bitirilmesiyle Van Gölü'nün kirliliğine son verilecek.