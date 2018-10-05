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Tapu Müdürü Yolcu göreve başladı

Van’ın Başkale Tapu Müdürlüğüne atanan Nafiz Yolcu görevine başladı.

Van'ın Başkale Tapu Müdürlüğüne atanan Nafiz Yolcu görevine başladı.


Ülkenin çeşitli yerlerinde 21 yıl görev yapan Nafiz Yolcu, Diyarbakır Hani Tapu Müdürlüğünden Başkale Tapu Müdürlüğüne atandı. Göreve başlayan Yolcu, Başkale'nin çok güzel bir ilçe olduğunu belirterek, ilçede hizmet verecek olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Başkaleli vatandaşların kendisini çok sıcak ve samimi duygularla karşıladıklarını dile getiren Yolcu, "Böyle bir ilçeye atandığım için çok mutluyum. İlçeye en iyi hizmeti vereceğim" dedi.

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