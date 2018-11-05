‘Taraftar Sokağı'na renkli açılış

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından yürütülen ‘Butik Sokak' çalışmaları kapsamında yapımı tamamlanan ‘Taraftar Sokağı'nın açılışı renkli görüntülere sahne oldu.

İpekyolu Belediyesi tarafından Maraş Caddesi'nde yer alan ve çehresi değiştirilerek yeni bir konseptle siyah-kırmızı renklerle Vanlı taraftarlara hitap eden ‘Taraftar Sokak' hizmete açıldı. Aydınlatma, peyzaj çalışmalarıyla ferah ve geniş bir konsepte bürünen 82 metrelik Taraftar Sokağı, kentin en gözde sokaklarından biri haline geldi.

Sokağın açılışında konuşan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Cemil Öztürk, ‘Butik Sokaklar' projesi kapsamında hizmete açtıkları Taraftar Sokağı'nın Van Büyükşehir Belediyesporun renklerine büründüğünü belirtti. Van halkının destekleriyle Van Büyükşehir Belediyesporun her zaman başarı getireceğini ifade eden Kaymakam Öztürk, “İpekyolu Belediyesi olarak birçok çalışmaya ev sahipliği yaptık. Taraftar Sokağımız kırmızı ve siyahla Van Büyükşehir Belediyesporumuzun renklerine büründü. Bu yıl şampiyonlukları hep beraber kutlayacağımız, kırmızı ve siyah renklerle nefes alabileceğimiz bir sokağımız olsun diyorum” dedi.

“Van'ımızın her tarafı Vanspor bayraklarıyla donatılsın”

Van Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Servet Yenitürk ise, İpekyolu Belediyesinin Vanlı taraftara değer verdiğini belirterek, “Bu çalışmayla bizler değer gördüğümüzü anladık. Valilerimiz ve kaymakamlarımız Vanspora sahip çıkmaya başladı. Vanspor layık olduğu yere gelecektir. ‘O sene bu sene' diyoruz. İstiyoruz ki Van'ımızın her tarafı Vanspor bayraklarıyla donatılsın” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından program, açılış kurdelesinin kesilmesiyle son buldu.

Açılış programına İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Cemil Öztürk, Van Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Servet Yenitürk, AK Parti Van İl Başkan Vekili Abdullah Çalım, Van Büyükşehir Belediyespor futbolcuları ve taraftar ile vatandaşlar katıldı.