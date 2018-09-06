Tarihi köprüye dökülen asfalt söküldü

Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel, Muradiye ilçesinde bulunan tarihi Şeytan Köprüsü’ne asfalt dökümü ile ilgili kamuoyuna yansıyan haber üzerine bir açıklama yayınladı. Göreve geldiği günden beri tarihi ve turistik değerlere büyük bir önem verdiklerini dile getiren Harun Yücel, “Bunun en güzel örneği de adını 4. Murat’tan alan Muradiye Şelalesi’ne uyguladığımız peyzaj projesidir. Nasıl ki Muradiye Şelalesi’nin doğal haline dokunmadıysak, diğer tarihi ve turistik mekanların da doğal görünüşüne dokunmayacağız. Muradiye Belediyesi olarak bir yılda 100 kilometreden fazla sıcak asfalt dökümü gerçekleştirdik. Asfalt çalışmalarımızı merkezin yanı sıra Muradiye’nin en ücra mahallelerinde de yaptık. Bu kapsamda Şeytan Köprüsü’nün bulunduğu bölgede de ekiplerimiz asfaltlama çalışması yapmıştır. Arkadaşlarımızın dikkatsizliği sonucu 15 metrelik kemer köprüye de asfalt dökülmüştür. Bunun üzerine kaymakamlık olarak olaya müdahale ettik ve hemen köprü kısmında kalan asfalt kaldırılmıştır. Maalesef daha önceki yıllarda da köprü defalarca asfaltlandığı, kat kat asfalt ve dahi asfalt yamaları yapılmıştır. Bu nedenle son yapılan asfalt çalışması hemen akabinde sökülmesine rağmen yıllarca üst üste yapılan ve sertleşen asfalt katmanlarının temizlenmesi için Karayolları Bölge Müdürlüğü ile ortak bir restorasyon çalışması yapılacaktır. 19’uncu yüzyılda inşa edilen tarihi Şeytan Köprüsü’nün ve diğer değerlerimizin nice yüzyıllara kalabilmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Şanlı tarihimizden gelen değerlerimize önem vereceğiz ve gözümüz gibi bakacağız. Van’ın tarihi miraslarını koruyacağız. Ayrıca tarihi kültür varlığımız olan Şeytan Köprüsü, ağır tonajlı araçların geçişine kapalıdır” dedi.