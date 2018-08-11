Tarihi peynirciler çarşısında restorasyon sürüyor

Restore edilen çarşıda incelemelerde bulunan Van Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) yetkilileri çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Van’ın tanıtımı ve kente ait marka değerlerin yaşatılması için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda DAP’ın finansal desteğiyle başlatılan Tarihi Peynirciler Çarşısı’ndaki restorasyon çalışmalarını sürdürüyor. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla tarihi çarşı baştan sona yenilenerek daha modern ve hijyenik bir yapıya kavuşturulacak. Restorasyon çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir, otlu peynirin kentin bir ekonomik değeri olduğunu ve yıllık ortalama 100 milyon TL’nin üstünde bir cirosu bulunduğunu söyledi. Otlu peynirin değerine uygun bir şekilde sergileneceği bir mekan inşa edildiğini ifade eden Demir, "Şuan hali hazırda restore edilen ve bakım onarımı yapılan Tarihi Peynirciler Çarşısı’nı DAP olarak yüzde yüzünü finanse ediyoruz. Burada projelendirmeyi yapan Van Büyükşehir Belediyemizin ilgili birimine teşekkür ediyorum. İnşallah öngörülen 120 günlük süre içerisinde burası biter ve Van otlu peynirine yakışır, hijyenik bir mekan haline gelir. Özellikle dışarıdan gelen insanlarımızın daha nezih bir ortamda otlu peynir alabilecekleri bir yer olur. İnşallah herhangi bir sorun çıkmadan burası en kısa sürede biter ve Vanlıların hizmetine açılır" dedi.

“Çalışmaların yüzde 25’i tamam”

Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini ve belirlenen tarihten önce çarşıyı hizmete açmayı hedeflediklerini belirten Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ülker Cem Kaplan, ise DAP İdaresi Başkanı Adanan Demir’e DAP idaresine katkılarından dolayı teşekkür etti. Kaplan, "Tahliye sürecinin gecikmesi ile alakalı işe geç başlama sürecimiz var. Ama gördüğümüz o ki yüklenici firmamız biraz hızlı davranarak şuan projenin gerçekleşme oranı noktasında yüzde 25’ni tamamlamış durumdadır. Başkanımızın da finansal desteği ile inşallah burayı belirlediğimiz tarihten önce bitirmeyi düşünüyoruz. Ayrıca projeye öncülük eden Sayın Valimiz Murat Zorluoğlu, buradaki teknik heyetimize ve DAP İdaremize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah kısa süre içinde buranın açılışını gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz" diye konuştu.

Bir süre çarşıyı gezerek incelemelerden bulunan heyet daha sonra buradan ayrıldı.