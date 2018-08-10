Taşbucak’ta 100 yıl sonra gelen su sevinci

VASKİ ekipleri, 5 kilometrelik su hattını ihaleye vermeden kendi öz kaynakları ile yaparak, Çatak ilçesinin Konalga Mahallesi’ne bağlı Taşbucak mezrasına içme suyu verdi. 100 yıl sonra şebeke suyuna kavuşan Taşbucak sakinleri, bugünü bayram gibi kutladı. Mezra sakinlerinin sevincine Ezdinan Aşireti Lideri Mehmet Salih Özbek, AK Parti Çatak İlçe Başkanı Tahsin Babur, VASKİ Güney Bölge Müdürü Tevgik Ergenç de ortak oldu.

Mezra halkı, 100 yıl sonra gelen hizmetten dolayı VASKİ çalışanları ile gelen misafirlere ziyafet verdi. Bir bayram havası içinde kutlanan su sevinci için VASKİ’yi teşekkür eden Taşbucak halkı, “Biz yıllardır susuzluğa mahkum olmuştuk. İlk kez sesimizi duyan birileri oldu. Allah devletimize zeval vermesin. Valimize, genel müdürümüze ve emeği geçen herkese minnettarız. Su gibi aziz olsunlar. Taşbucak bu iyiliği asla unutmayacaktır" dediler.