Tatlı suya kavuşan Akdamar Adası yeşilleniyor

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmayla tatlı suya kavuşturulan Akdamar Adası'nda yeşillendirme çalışmalarına başlandı.

Van'ın en önemli turizm değerleri arasında yer alan Akdamar Adası'nın tatlı su ihtiyacının karşılanması için Van Su ve Kanalizasyon İdaresince (VASKİ) Genel Müdürlüğünce sürdürülen çalışma ile ada kısa bir süre önce tatlı suya kavuştu. Gevaş ilçesindeki Pınarbaşı Mahallesi'nden Akdamar Adası'na Van Gölü zeminine döşenen 4 kilometrelik borularla ulaştırılan tatlı su, adaya ulaşır ulaşmaz hayat vermeye başladı. Adanın her mevsim yeşil kalması ve üzerinde barındırdığı canlıların yaşamını sürdürebilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan yeşillendirme çalışmalarının startı verildi. Bu kapsamda Van'ın da bağlı bulunduğu Elazığ Orman Bölge Müdürlüğünden bir ekip Van'a gelerek adada ağaçlandırma ile ilgili çalışmalara başladı. Çalışma sonunda ada şartlarına en iyi şekilde uyum sağlayacak ağaçların dikimi yapılacak. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından da adada peyzaj çalışmaları yürütülecek.

Yapılan projenin detaylarını incelemek için Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, beraberindeki Gevaş Kaymakamı İshak Çınar, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, Elazığ Orman Bölge Müdürü Ziya Polat ve ilgili daire başkanları ile adaya giderek incelemelerde bulundular. Adanın tatlı suya kavuşmasının birçok açıdan önemli olduğuna değinen Vali Zorluoğlu, Akdamar Adası'nın iklim yapısına uygun ağaçların ekiminin yapılacağını söyledi. Zorluoğlu, “Van Büyükşehir Belediyemizin önemli projelerinden biri olan Akdamar Adası, bu proje ile tarihinde ilk kez tatlı suya kavuşmuş oldu. Çeşmelerimizden şu an sular akıyor. Bununla birlikte çok güzel bir depo yapıldı. İnşallah çok kısa bir süre sonra adanın birçok noktasına da aynı anda tatlı su götürmüş olacağız” dedi.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti adada ağırladıklarını ifade eden Vali Zorluğlu, adaya gelen ziyaretçilerin artık daha yeşil bir ada ile karşılaşacaklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Adaya getirdiğimiz tatlı su ile sadece insanlara değil, bitki ve hayvanlara da can suyu vermiş olacağız. Elazığ'dan gelen Orman Bölge Müdürümüz ile burada nasıl bir ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışması yapabileceğimizi yerinde inceledik. İl müdürlüğümüz ile belediyemizin ilgili ekipleri burada teknik düzeyde ortaklaşa çalışacaklar. Burası için en uygun ağaç türleri konusunda fikir geliştirecekler. İnşallah projesini tamamlayıp bu yıl içerisinde sivil toplum örgütlerimizi, gönüllü vatandaşlarımızı da işin içine katarak adada bir ağaçlandırma faaliyeti yapacağız. Yine burada kendi elektrik enerjisini üreten bir güneş enerjisi panel sistemi mevcut. Bu panel sistemini daha da geliştirip güçlendirmeyi düşünüyoruz. Bunu yaptığımızda da inşallah burada bazı bölgeleri ışıklandırmış olacağız. İlimiz için, memleketimizin turizmi için hayırlı uğurlu olsun.”