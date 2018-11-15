TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ‘Cezaevleri' gündemiyle toplandı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Türkiye'deki ceza ve tevkifevlerinin durumu ile ilgili bir araya geldi.

Toplantı, Komisyon Başkanı Hakan Çavuşoğlu'nun başkanlık sunuşları ile başladı. Çavuşoğlu, “Bildiğiniz gibi komisyonumuz insan haklarının ihlale uğradığına dair iddialar ile ilgili başvurular almaktadır. 16 Temmuz- 16 Ekim 2018 tarihleri arasında 919 dilekçe alındı. 821 dilekçeye cevap verildi. Bireysel başvurular içinde cezaevlerine ilişkin başvurular ilk sıraya oturduğundan, ilk elden bilgilenmek ve istifhamlarımızı gidermek için Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz'ı dinledik. Türkiye Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz, cezaevlerinin fiziki koşulları, nakil talepleri, kötü muamele ve sağlık sorunları gibi konularda bilgilendirmede bulundu” dedi.

Komisyon Sözcüsü Osman Nuri Gülaçar ise, bireysel haklar çerçevesinde tutuklu ve hükümlü vatandaşların haklı taleplerinin dikkate alınması ve mağduriyetlerin titizlikle giderilmesi gerektiğini vurguladı.