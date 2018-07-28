TED Başkanı Pehlivanoğlu: “Eğitimde dünya ile rekabet etmemiz lazım”

Sadece diploma vermek için eğitim vermekten vazgeçmemiz lazım. Biz diploma dağıtan kuruluşlar olamayız” dedi.

TED Van Koleji tarafından TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ile Eğitimci-Yazar Abbas Güçlü’nün katılımıyla “Eğitim Sohbeti” konferansı düzenledi. TED Van Koleji Konferans Salonu’nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, TED Van Koleji Kurucu Temsilcisi Gökmen Uçar’ın açılış konuşmasıyla başladı. Daha sonra kürsüye çıkan TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, TED’in kurulduğu günden bu yana kendilerine 3 tane önemli misyon yüklediğini belirtti. TED Genel Başkanı Pehlivanoğlu, “Şükürler olsun bugün 39’uncu okulumuzu açıyoruz. Bize 3 tane misyon yüklediler. Birincisi; ülkenin, vatanın her köşesinde okullar aç, rekabet koşullarını değiştir, tüccarlık yapmak isteyenlerin önüne geç ve İstanbul, Ankara’ya göç ettirmeden orada nitelikli bir eğitim ver dediler. Misyonumuzun dediği gibi ülkemizin her tarafına yayılmaya devam ediyoruz. İkincisi; sadece annesi ve basının parası olan çocukların iyi eğitim almasıyla bir ülke kalkınmaz, aksine dibe çöker. Onun için başarılı ve maddi imkanı yetersiz çocuklara sahip çıkın demişler. Şükürler olsun şimdi binlerce çocuğumuza nitelikli burs veriyoruz. Üçüncüsün de ise, eğitimde öncü olun demişler. Bu ülkede sosyal adaletsizliğin en büyük olduğu nokta nedir? Derseniz. ‘Anası-babasının parası olanlar ile olmayanlar arasındaki adaletsiz uçurum olan eğitimdir’ deriz” diye konuştu.

“Kendi evlatlarımıza sahip çıkacağız”

TED’in okulları olan bir sivil toplum örgütü olduğuna dikkat çeken Pehlivanoğlu, “Ancak bu milletin evlatlarına sahip çıkmazsak, onları kodlamadan, onları bölmeden, onları ideolojilere esir etmeden vatan, bayrak, millet sevgisiyle doldurarak, dünya ile rekabet edecek bir hale getiremezsek bu güzel vatanın geleceğinden falan bahsedemeyiz. Onun içindir ki biz eğitimde dershane sistemine en büyük mücadeleyi vermiş bir kurumuz. ‘TED ne değildir’ derseniz. TED bir kolej değildir. Okulları da olan bir sivil toplum örgütüdür” dedi.

“Değerleri olmayan bir toplum ayakta duramaz”

Değeri olmayan bir toplumun ayakta duramayacağına dikkat çeken Pehlivanoğlu, “Değer nedir? Kültür ve inançtır. Bir toplumun kültürü yok ise ve ya kültüre sahip değilse, bir toplumun inancı yoksa ve inancına sarılmıyorsa o toplum ayakta duramaz. Bütün bunların yanında da dünya ile rekabet etmemiz lazımdır. Sadece diploma vermek için eğitim vermekten vazgeçmemiz lazımdır. Biz diploma dağıtan kuruluşlar olamayız. Maalesef bugün eğitim diploma verme ve sınav üzerine odaklanmış vaziyettedir. Analar kollarında kalmış iki tane bileziği satıp, 25 bin lira dershane denilen yerlere çocuğunu gönderenler ile rekabet etmeye çalışıyor. Van’ın köyündeki çocuklar, benim çocuğumu aynı sınava sokuyorsunuz. Aynı eğitimi veremediğimiz bir topluma, aynı sınavı nasıl verirsiniz?” diye konuştu.

Ülkenin evlatlarını bölmeden, bölüştürmeden, yoksul, zengin diye ayırt etmeden iyi bir eğitim vermek zorunda olduklarını ifade eden Pehlivanoğlu, şunları kaydetti:

“Bunun parayla alakası yok. Bunun bir inançla, duruşla alakası var. Bu ülkenin sorunu para ve kaynakların yetersizliği değil, kullananların her gün sistem değiştirmesidir. Bakandan bakana, YÖK başkanından YÖK başkana değişecek, sınav başladıktan sonra sınavın değişeceği bir metot istemiyoruz. Çocukların sadece sınavla başarılı kılındığı bir ülke de istemiyoruz. TED’in meşalesi aydınlık vermek için yakılmıştır. İleriyi aydınlatmak için yakılmıştır. TED’in meşalesi petrol değil, gönül yağıyla yanar.”

“Eğitim olmadan bu ülkenin kalkınması mümkün değil”

Eğitimci-Yazar Abbas Güçlü ise, Van’ın eğitimle meşhur olması gerektiğini belirterek, “Van bir dönem Canavarı ile bir dönem kahvaltısı ile meşhur ben Van’ın eğitimiyle meşhur olmasını isterdim. Van için söylenecek bir şey olduğu zaman bizde öyle üniversiteler, kolejler, fen liseleri ve okullar var ki Türkiye’nin en iyileri bizde dedirtecek eğitim kurumları. Ama Van’dan 2-3 tane isim çıkıyor arkası gelmiyor sanatçı çıkmıyor, sporcu çıkmıyor, her alanda yüzlerce isim çıkması lazımdı bu nasıl olacak eğitimle olacak. Yani eğitim olmadan bu ülkenin kalkınması mümkün değil” dedi.

TED Genel Başkanı Pehlivanoğlu ve Eğitimci-Yazar Güçlü’nün yanı sıra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, birçok eğitimci ve davetlinin katıldığı konferans, soru-cevap bölümüyle son buldu.