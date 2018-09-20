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Tedavisi tamamlamam Boyunçeviren kuş yaşam alanına bırakıldı

Van’da geçtiğimiz hafta vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Boyunçeviren kuş, tedavisi tamamlandıktan sonra yaşam alanına bırakıldı.

Van'da geçtiğimiz hafta vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Boyunçeviren kuş, tedavisi tamamlandıktan sonra yaşam alanına bırakıldı.


Vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan ve saçma yarası olan Boyunçeviren Kuşu (Jynx torquilla), Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınıp tedavisi yapılmak zere Van Yüzüncü Yıl Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan tarafından 10 günlük tedavisi sonrası tamamen iyileşen Boyunçeviren Kuşu tekrar yaşam alanına salındı.

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