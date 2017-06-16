Tedavisi tamamlanan yavru ayı birinci sınıf yolculuk

Geçtiğimiz mayıs ayının son haftasında Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi’ne inen yavru ayı, vatandaşlar tarafından fark edilerek Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiş, daha sonra ise tedavi Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilmişti. YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr. Lokman Aslan’ın nezaretinde YYÜ Veterinerlik Fakültesi son sınıf öğrencisi Tülay Erdönmez tarafından özenle şefkati ile bakılan ve ‘Bivan’ adı verilen yavru ayı, özel hazırlanan bir kafes içerisinde Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ferit Melen Havalimanında THY’nin tarifeli uçağıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na gönderilen ‘Bivan’ oradan Bursa’daki Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ne ulaştırılacak.

Konu hakkında basın mensuplarına konuşan YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr. Lokman Aslan, merkezlerinin Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 14. Bölge Müdürlüğü Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hakkari, Van, Bitlis, Muş ve Siirt bölgelerdeki bütün yaban hayvanlarına baktığını söyledi. Yaklaşık 1 ay önde Bitlis’in Tatvan ilçesinde bir vatandaş tarafından bitkin halde bulunan yavru ayıyı evine getirip daha sonra Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne oradan da Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kendilerine getirdiğini ifade eden Aslan, “Yavru ayı yaklaşık 1 ay önce tedavisi yapılmak üzere merkezimizde getirildi. İlk geldiğinde iyi çok bitkindi, bunu yoğun bakıma aldık, yapılan yoğun bakım tedavisinden sonra kendine geldi ve normal servise aldık. Verdiğimiz bütün tedaviler olumlu cevap vermesiyle kısa sürede iyileşti ve ismini ise ‘Bivan’ koyduk. Şu anda bir aylık tedavisi tamamlandı ve gördüğünüz gibi kendini benimsemiş. Bize yavru ayı bir mesaj veriyor. Vermiş olduğu mesaj şu, ‘dünya sadece insanların değil, bizim de hakkımız var’ diye bir mesaj verdi. Bizim burada ayıyı kendimiz bakabilecek imkanları sağlama konusunda gerekli yeterliliğe sahibiz. Ama daha mutlu olabilmesi için daha doğaya sahip olması için bu konuda uzmanlaşmış olan Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ne gönderiyoruz” dedi.

Yavru ayını burada kendilerine ilkleri yaşattığını ifade eden Aslan, “En azından bir ayı yavrusunun beslemesini öğrendik ve nasıl sevkiyatını yapılacağını da öğrendik. Türkiye’de de sanırım defa herhalde uçakla nakli yapılacak. Yavru ayının tedavisi tamamlandı bizde Orman Su İşleri 14. Bölge Müdürlüğü yetkililerine teslim edeceğiz. Onlar havaalanına götürüp İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına gönderilecek ve yavru ayı oradan alınıp Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürülecek. Ben buradan emeği geçen başta öğrencimiz olan Tülay’a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

YYÜ Veterinerlik Fakültesi son sınıf öğrencisi Tülay Erdönmez ise, yaklaşık 1 aydır hocamızın kontrolü altında ayıya bakıyoruz. Hiçbir eksiğini aksatmadan hocanın verdiği talimatlar doğrultusunda tedavisini yaptık. Aynı zamanda tedavisini yaparken onu hiç korkutmadan, incitmeden bir tedavi sürecini gerçekleştirdik. Biz ona alıştık, o bize alıştı. Ama kesinlikle temas da bulunmadık. Yabani hayata uyum sağlayabilmesi için araya mesafe koydum. Buna rağmen sesimi duyduğunda hemen koşup yanıma geliyordu. Ondan ayrılacağım için üzgünüm." dedi.