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30 Aralık 2016 14:44

TEGV’de yeni yıl coşkusu

TEGV’de yeni yıl coşkusu

30 Aralık 2016 14:44

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Feyyaz Tokar Eğitim Parkındaki çocuklarla gönüllülerin katılımıyla 2017’ye erkenden ‘merhaba’ denildi.
Yeni yıl etkinlikleri kapsamında çocukların yapmış olduğu yılbaşı kartlarının tüm okullara, eğitim dostlarına ve kurum ve kuruluşlara gönderilmesinin ardından erken kutlama programı yapıldı. Girişte gönüllülerin oluşturduğu palyaço grubu tarafından karşılanan çocukların birçoğu ilk defa palyaço görmenin heyecanını yaşadı. Gelen çocukların neşe dolu yüzleri, yüz boyama etkinliği ile boyanarak rengarenk gülen yüzler ortaya çıkarıldı. Sevdikleri karakterlerin yüzlerine işlenmesi ile mutlu olan çocuklar, ardından kendileri için kurulan ‘ağızda kaşıkla top taşıma yarışması’ parkuruna geçerek en dikkatli ve en hızlı olmaya gayret ettiler. Hemen ardından halat çekme yarışında yer yer gönüllülerin de çocuklara destek verdiği yarışma, renkli görüntülere sahne oldu.
Kaybedeni olmayan yarışmaların sonunda Düşler Atölyesi’nde yine çocuklar tarafından yapılan rengarenk yeni yıl kukuletaları dağıtıldı. Yüzlerde kocaman tebessüme sebep olan bu sürpriz hediyeleri çok beğenen çocuklar, müzikler eşliğinde gönüllerince dans edip eğlendiler. Gönüllülerin de çocuklarla birlikte paylaştığı yeni yıl coşkusu, temsili olarak 10’dan geriye sayıp 2017’ye ‘merhaba’ diyerek devam etti. Toplu fotoğraf çekilmesinin ardından çocuklar için ikramlar dağıtıldı.



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