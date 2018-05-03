Tekataş: “Basın, gerçeklere ulaşmanın vasıtasıdır”

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Tekataş, “Basın gerçeklere ulaşmanın en güzel vasıtasıdır. Demokrasilerde olmazsa olmazımız olan basının, bugün dünyamızda ne denli zor bir görev üstlendiği, canları pahasına savaşlarda, çatışmalarda bile halkı bilgilendirmenin temel işlevini yerine getirmenin mücadelesini vermeleri bir azim, gayret ve çabanın ürünüdür. Van’daki basın mensupları başta olmak üzere inanılmaz bir özveri ile görevlerini yürüten tüm basın mensuplarının 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü kutlar; sağlık, huzur ve mutluluk içinde, nice başarılı yıllar dileklerimi sunarım” dedi.