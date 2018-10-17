Tekataş'tan çalışanlara moral ziyareti

Devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler alan Tekataş, işçilerle birlikte çalışmaya katıldı, kaynak yaptı ve daha sonra da hazırlanan sofrada birlikte yemek yedi.

Edremit ilçesi Toki konutlarında yapımı devam eden terfi merkezinde incelemeler yapan VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, burada yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Terfi merkezine su taşıyan boruların kaynak işlevinin yapılmasına yardımcı olan Tekataş, bir süre işçilerle çalıştı. Çalışmalar ile ilgili İçme Suyu Daire Başkanı Rahmi Akkol'dan bilgiler aldı. Tekataş, daha sonra hazırlanan sofrada birlikte yemek yiyerek sohbet etti. Tekataş, Edremit'te inşaatı tamamlanan Yeni Toki ile Kiracılar Toki sitelerinin su sorununa son verecek terfi merkezlerinde incelemelerde bulundu. 26 Ekim itibariyle devreye alınacak terfi merkezlerinin işleyişinden dolayı 10 günlük bir çalışmanın yapılacağını söyleyen Tekataş, “Tesisin devreye alınması çalışmaları sırasında zaman zaman kısmen su kesintileri yaşanabilecek. Bundan dolayı TOKİ sakinlerini şimdiden uyaralım. Bu 10 günlük geçiş süresinden sonra tüm sıkıntıları atlatacağız. Devreye alınacak terfi merkezlerinin tam donanımlı çalışması ile birlikte TOKİ'lere artık kesintisiz su verilecektir. En iyi hizmeti vererek yaşanan sıkıntılara son vereceğiz” müjdesini verdi.