Tekvando kursunda ‘Sarı Kuşak’ heyecanı

Kaymakamlık ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Çatak Yatılı Bölge Ortaokulu spor salonunda açılan tekvando kursuna 45 sporcu katıldı. Van’dan gelen antrenör Behçet Demir, Çatak’ta çok yetenekli sporcuların olduğunu ve tekvando sporuna olan ilginin kendisini mutlu ettiğini söyledi. Haftanın 3 günü 2 saat eğitim veren Demir, katkılarından dolayı Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül’e de teşekkür etti.

Kursun ilk iki ayı sonunda sarı kuşak için sınav yapıldı. Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül’ün de izlediği sınavda, başarılı olan sporcular sarı kuşak takıldı.

Yarışma sonrası açıklama yapan Akgül, sporun önemine dikkat çekti. Akgül, "Gençlerimiz için sadece eğitim değil, eğitim ve spor bir arada olmalı. Çünkü gençlerimiz eğitim ve sporla eş zamanlı olarak uğraşırlarsa tüm kötülüklerden uzak durmuş olurlar. Her biri geleceğimiz olan çocuklar ve gençlerimiz toplumumuza yararlı birer birey olacaklardır. Ben hocamıza göstermiş olduğu çabalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.