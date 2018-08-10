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10 Ağustos 2018 17:12

TEMA Vakfı İpekyolu İlçe Sorumluluğuna Duygu Oyman getirildi

TEMA Vakfı Van İpekyolu İlçe Sorumluluğuna Duygu Oyman getirildi.

TEMA Vakfı İpekyolu İlçe Sorumluluğuna Duygu Oyman getirildi

10 Ağustos 2018 17:12


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Oyman, başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıkları korumak için çalışan TEMA Vakfını temsil etmenin büyük bir sorumluluk olduğunu belirterek, “Bugün ülke genelinde var olan 700 bini aşkın gönüllüsü, TEMA Vakfının her zaman en büyük gücü olmuştur. İpekyolu’nun doğal varlıklarını ve sürdürülebilir yaşamı korumak üzere gönüllü ekibimle birlikte var gücümüzle çalışacağız. Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul TEMA, Lise TEMA ve Genç TEMA gruplarını oluşturarak ilçemizdeki gönüllü sayımızı artırıp; ilçemize, doğa ve çevre konusunda en üst düzeyde katkı sağlayacağız. Bunun için de her zaman daha çok gönüllüye ihtiyacımız var. Herkesi TEMA gönüllüsü olmaya ve destek vermeye çağırıyoruz” dedi.


TEMA Vakfı İpekyolu ilçe ekibinin; toprağı bereketli, havası temiz, dereleri çağlayan, yaşanabilir bir gelecek için çalışmalar gerçekleştirileceğini dile getiren Oyman, “Bu kapsamda doğal varlıkların korunması için kamuoyunu bilinçlendirme çalışmaları yürütecek; verimli tarım topraklarının, su varlıklarının, mera ve orman alanlarının korunması için çalışacağız. Ekolojik okuryazar bireylerin yetişmesi için okullar ve gönüllü öğretmenlerle işbirliği gerçekleştirerek TEMA Vakfının ücretsiz doğa eğitimlerini toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştıracağız” ifadelerini kullandı.




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