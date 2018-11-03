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TEMA Vakfı'ndan öğrencilere doğa ve çevre bilinci aşılandı

Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Van İl Temsilciliği İpekyolu Cumhuriyet Ortaokulu’nda çevre etkinliklerine start verdi.

Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Van İl Temsilciliği İpekyolu Cumhuriyet Ortaokulu'nda çevre etkinliklerine start verdi.


TEMA Vakfı Van İl Temsilcisi Nurcan Alpaslan, İpekyolu İlçe sorumlusu Duygu Otyam ve il temsilci yardımcısı Nasır Demir' in katıldığı etkinlikte öğrencilere TEMA Vakfı'nın çalışmaları tanıtılarak çevre bilinci, erozyon, ceviz dikimi, yetiştirilmesi hakkında bilgi verildi. Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Seyithan Ekinci, öğrencilere sadece akademik bilgi vermekle kalmayıp doğa ve yaşadığımız çevreye karşı daha duyarlı bireyler olmaları için gerekli eğitimin verildiğini belirtti. Görev yaptığı tüm okullarda çevre konulu etkinliklerde önemle durduğunu belirten Ekinci, yeni atandığı Cumhuriyet Ortaokulunda da okul öğretmenlerinin de gereken hassasiyeti gösterdiğini söyleyerek okul olarak her zaman bu etkinliklere ev sahipliği yapacaklarını ifade etti. Seyithan Ekinci, "Topluma sağlıklı ve faydalı bireyler yetiştirmenin yolu doğayı sevme ve koruma bilincinden geçtiğini, bu çerçevede de etrafımızdaki insanları bu konuda bilgilendirmeliyiz. Çevrenin kirlenmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için üzerimize düşen görevleri mutlaka yapmalıyız. Hepimiz yaşanabilir ve temiz bir çevrede, mutlu ve sağlıklı yaşamak istiyorsak işe önce çocuklarımızı eğiterek başlamalıyız " dedi.

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