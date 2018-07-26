Terk edilen araçta 44 kilo 335 gram eroin ele geçirildi

Uyuşturucu tacirlerinin Başkale ilçesi Aşağıdurak mezrasından temin ettikleri uyuşturucu maddeyi, Van il merkezine getirmek üzere sevk edecekleri bilgisini alan Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van-Hakkari karayolu üzerinde tedbir aldı. Jandarma ekiplerini fark eden şüpheli şahıslar, gecenin karanlığından faydalanarak araçlarını bırakıp kaçtı. Terk edilen araçtaki 3 adet çuval içerisinde yapılan kontrolde, 86 adet preslenmiş vaziyette 44 kilo 335 gram eroin ele geçirildi.

Olaya karışan ve açık kimlik bilgileri tespit edilen 3 şüpheli şahsın yakalanması için kapsamlı araştırma ve soruşturma işleminin devam ettiği belirtildi.