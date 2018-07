Terörden temizlenen bölgelerde nargile keyfi

Mehmetçik’in başarılı operasyonları sonucu Derecik halkı huzurlu günler yaşıyor. Bir zamanlar teröristlerin kol gezdiği Balkaya Dağları, artık vatandaşın piknik yaptığı huzurlu alanlara döndü. Güven ortamının sağlanmasıyla Irak sınırına sıfır noktadaki Balkaya Dağları’nın eteklerine giden vatandaşlar, meyve ağaçlarının altında piknik yaparak nargile içiyor.

"Burası terörden tamamen temizlendi”

Derecik halkının ekilen ve piknik yapılan alanlara terör nedeniyle daha önce gidemediğini belirten Sedat Evin isimli vatandaş, bölgenin terörden temizlenerek yeniden huzurlu günlerine kavuştuğunu belirtti. Başarılı operasyonlarla teröristleri bölgeden temizleyen Mehmetçik ve güvenlik korucularına teşekkür eden Evin, "Biz buraya eskiden hiç gelemiyorduk, çünkü burası terör bölgesiydi. Bir zamanlar bu bölgede bahçeler ekiliyordu. Ancak terör nedeniyle kimse gelemiyordu. Daha sonra burası terörden tamamen temizlendi. Bu konuda askerimize ve güvenlik koruyucularımıza teşekkür ediyoruz. Burada çok mutluyuz ve piknik yapmak için geliyoruz. Gayet güzel ve huzurluyuz” dedi.

Yaşanan olaylar nedeniyle Balkaya Dağları’na gelemediklerini dile getiren Mazlum İliş ise "Önceki yıllarda yaşanan olaylardan dolayı buraya gelemiyorduk. Şu an bulunduğumuz yer terör olayları nedeniyle yasaklı bölgelerdi. Şimdilerde yasakların kalktığı bölgelere gidebiliyor ve piknik yapabiliyoruz. Derecik beldesinde görülmesi gereken birçok yer var. Terör temizlenince buralara serbest bir şekilde gidebiliyoruz. Yaylalarımızı gezebiliyoruz. Bu bölgeler tarıma da elverişli bölgelerdir. Her türlü bitki burada yetişiyor” diye konuştu.

"Burada hem yüzüyoruz, hem de piknik yapabiliyoruz”

Balkaya Dağları’nın huzura kavuşmasıyla hem piknik yaptıklarını, hem de yüzerek serinlediklerini dile getiren Onur Erk de "Şimdi serbest bir şekilde bu bölgelere gelebiliyoruz. Burada hem yüzüyoruz, hem de piknik yapabiliyoruz. Tabii önceleri terör nedeniyle buraya gelemiyorduk. Mayın ve terör nedeniyle buraya gelmezken, şu an bir sorun yok. Güvenlik korucularımız ve askerlerimiz sayesinde şu an her yer temiz. Allah devletimizi kurusun inşallah” şeklinde konuştu.