Teröristler tarafından tuzaklanan EYP imha edildi

Van Valiliğinden yapılana açıklamaya göre, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Esenyamaç kırsalında faaliyet gösteren teröristlerin, Aşağıçaldıran-Oğulveren yolunda bulunan bir menfeze el yapımı patlayıcı düzeneği yerleştirdikleri duyumunu aldı. Açıklamada, "Bu duyum üzerine, Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16 Mayıs 2018 tarihinde icra edilen Şehit Jandarma Er Nazim Yavuz operasyonu sonucunda; Aşağıçaldıran-Oğulveren yolunun 5’inci kilometresinde bulunan bir menfezde, uzaktan komutalı olarak hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmiş ve yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir” denildi.