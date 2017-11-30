Teröristlerin kış üslenmesine yönelik operasyon

Van İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün Van yapılanması içerisinde faaliyet gösteren teröristlerin, kış üslenmesine yönelik olarak temin ettikleri silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini araziye gömdükleri istihbaratı alındığı belirtildi. Açıklamada, “Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi kırsalında araziye gizlenen söz konusu silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini tespit ve gerekli işlemleri yapmak maksadıyla 30 Kasım 2017 tarihinde Şehit Jandarma Er Ali Karaca Operasyonu icra edilmiştir. Yapılan operasyon sonucunda; 1 adet G-3 yabancı menşeli piyade tüfeği, 6 adet G-3 piyade tüfeği şarjörü, 170 adet G-3 piyade tüfeği fişeği, 2 adet Rus menşeli savunma tipi el bombası, 920 gram A4 patlayıcı, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet batarya, 4 adet uyku tulumu, 3 adet met, 1 adet sırt çantası, 1 adet piknik tüpü, 22 adet pil, 1 adet çaydanlık, 1 adet tencere, 2 adet fincan, 2 adet su bardağı, 2 adet tabak, 4 adet kaşık, 3 adet çatal, 500 gram çay, 1,5 kilogram küp şeker, 2 litre yağ, 1 kilogram kakaolu fındık kreması, 500 gram zeytin, 1 paket bulaşık deterjanı ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir” denildi.