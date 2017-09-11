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11 Eylül 2017 13:16

Terörün finans kaynağına büyük darbe

Van’da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan 48 bin 910 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Terörün finans kaynağına büyük darbe

11 Eylül 2017 13:16


Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörün finans kaynaklarından biri olan kaçakçılığın engellenmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında son iki günde alınan istihbaratları değerlendiren Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı önünde durdurdukları üç araçta arama yapıldı. Aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan 48 bin 910 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Kaçak sigaraya el konulurken, 3 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.




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