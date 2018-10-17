TFF. 3. Lig 2. Grup 8. hafta

Türkiye Futbol federasyonu (TFF ) 3.
Lig 2. Grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, ligin 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Osmaniyespor Fk'yı 5-1'lik farklı skorla mağlup etti.
STAT: 7 Ocak
HAKEMLER: Ömer Şivka, Selim Şenöz, Göktuğ Hazar Erel
OSMANİYESPOR FK: Hasan Kaya, Ferhat Duman (Onur Kızıltaş dk. 68.), Ergun Cengiz, Oğulcan Enes Demiroğlu, İlyas Ekiz, Serkan Küçük İsmail Türkaslan, Alper Yener, Salim Uzun (Engin Güngör dk. 46.), Eser Akbaş (Sergen Ekinci dk. 55), Abdulsamet Can (x)
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Salih Şenbaş, Soner Birinci (Cemal Doğu dk. 46.), Emre Toptan, Serdar Cansu, Mesut Saray, Uğur Karakoç (Ahmet Şahbaz dk. 73), Burçak Özkanca, Oktay Aydin (Sedat Komi dk. 86), Güney Tutcuoğlu, Umut Koray Öz, Yakup Demir
GOLLER: Alper Yener (dk. 14) (Osmaniyespor Fk), Umut Koray Öz (dk. 25-51), Güney Tutcuoğlu (dk. 29-76), Emre Toptan (dk. 90+) (Van Büyükşehir Belediyespor)
SARI KARTLAR: Soner Birinci, Burçak Özkanca, Oktay Aydin (Van Büyükşehir Belediyespor), Alper Yener, Oğulcan Enes Demiroğlu, Gökhan Göz, Onur Kızıltaş (Osmaniyespor Fk)