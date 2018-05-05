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05 Mayıs 2018 19:45

TFF 3. lig 2. grup

TFF Spor Toto 3.

TFF 3. lig 2. grup

05 Mayıs 2018 19:45

Lig 2. Grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, sezonun son maçında sahasında konuk ettiği 1461 Trabzon’u 3-1 mağlup etti.



Stat: Atatürk


Hakemler: Ozan Bileyci xx, Mustafa Çevik xx, Efe Kurtuluş xx


Van Büyükşehir Belediyespor: Sefa Demirses xx, Gürol Karataş xx, Mutlu İlengöz xx, Zekeriya Çakırca xx, Sedat Komi xx, Serdar Cansu xx (Furkan İnce dk. 90 ?), Fatih Nurullah Turan xx, Tahir Kurtuluş xx (İsmail Güner dk. 88 x), Burak Yılmaz xx, Emre Toptan xx (Şiyar Sayyiğit dk. 71 x), Temel Taşkın xx


Teknik Direktör: Feyyaz Uçar



1461 Trabzon: Onur Küçük x, Yunus Emre Çakır xx, Ali Han Tunçer x, Yüksel Şişman x, Savaş Çakır x (Furkan Taş dk. 65 x), Yağızhan Erdem x (Ali Han Aydın dk. 83 x), Furkan Yıldırım x (Recep Uğur Öztürk dk. 41 x), Murat Cem Akpınar x, Semih Karadeniz x, Hüseyin Onur Kaçar x, Aykut Civelek x


Teknik Direktör: Hamdi Zıvalıoğlu



Goller: Tahir Kurtuluş (dk. 12), Zekeriya Çakırca (dk. 20), Burak Yılmaz (dk. 35), (Van Büyükşehir Belediyespor), Hüseyin Onur Kaçar (dk. 16) (1461 Trabzon)


Sarı kartlar: Sedat Komi (Van Büyükşehir Belediyespor), Hüseyin Onur Kaçar, Ali Han Tunçer, Yağızhan Erdem, Recep Uğur Öztürk (1461 Trabzon)




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