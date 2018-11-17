TFF 3. Lig 2. Grup

Lig 2. Grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, pazar evinde konuk edeceği Yeni Orduspor maçı hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediyespor, İskele Mahallesi'nde bulunan Şahabettin Özarslaner Spor Tesislerinde hafta sonu evinde oynayacağı müsabakanın çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Puanların birbirine oldukça yakın olması, takımlar zirve mücadelesinden kopmamaya çalışıyor. Son 12 hafta geride kalırken Kızılcabölükspor 13. haftaya 23 puanla lider girerken, 2. sırada 22 puanla Kırşehirspor yer alıyor. Grupta 3. sırada 20 puanla yer alan Van Büyükşehir Belediyespor, 19 puanla 5. sırada yer alan Yeni Orduspor'u evinde konuk edecek. Van Büyükşehir Belediyespor, sahasında Yeni Orduspor'u mağlup ederek zirve mücadelesini sürdürme peşinde. Feyyaz Uçar teknik sorumluluğunda ve yardımcıları Alpaslan Has ile Turgay Karatekin gözetiminde idmanlarını sürdüren kırmızı-siyahlı takım bu maçı kazanmanın hesaplarını yapıyor.

“Antrenmana sürpriz ziyaretçiler”

Kendi tesislerinde antrenmanlarına devam eden Van Büyükşehir Belediyespor, hafta sonu sahasında karşılaşacağı Yeni Orduspor maçı öncesi Gölkentliler Taraftar Grubu tesislere gelerek idman öncesi teknik heyet ve futbolculara tatlı ikram edip, başarı dileklerinde bulundular. Bu ziyaretten dolayı memnun kalan teknik heyet ve futbolcular, kendilerine göstermiş oldukları ilgi ve alakalarından dolayı taraftarlara teşekkür ettiler.