TFF 3. Lig

Lig 2. Grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği Diyarbekirspor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Erdoğan Özkaya xx, Erdinç Zengi xx, Şafak Nalbantoğlu xx

Van Büyükşehir Belediyespor: Onur Bilgin xx, Ali Kuleli xx, Emrah Tacir xxx, Mutlu İlengöz xx, Haydar Deniz xx, Aykut Emre Yakut xx, Ömer Çetinbaş xx (M. Fuat Gölbaşı dk. 61 x), Zafer Özden x, Temel Taşkın x, Tahir Kurtuluş x, Fahrettin Bıyıklı xx

Teknik Direktör: Nevzat Şipal

Diyarbekirspor: İhsan Turgut xx, Emre Tosun xx, Mustafa Aydoğdu xxx, Ercüment Balıkçı xx (Fatih Ergen dk. 55 xx), Umut Dilek xx, Arda Havar xx (Yakup Alkan dk. 70 x), Mehmet Özdıraz xxx, Abdullah Çetin xx, Gökhan Köseoğlu xx, Vedat Budak xx, Osman Bayrak xx

Teknik Direktör: Bayram Toysal

Sarı Kart: Haydar Deniz, Mutlu İlengöz (Van Büyükşehir Belediyespor), Abdullah Çetin, Mehmet Özdıraz (Diyarbekirspor)

Goller: Emrah Tacir (dk. 53) (Van Büyükşehir Belediyespor), (Mustafa Aydoğdu dk. 81) (Diyarbekirspor)