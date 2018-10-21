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TFF 3. Lig: Van Büyükşehir Belediyespor: 0 - Ofspor: 0

TFF 3.

Lig 2. Grupta Van Büyükşeheir Belediyespor, konuk ettiği Ofspor ile golsüz berabere kaldı.



Stat: Van Atatürk


Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Fatih Pazı, Mehmet Ali Vardar


Van Büyükşehir Belediyespor: Salih Şenbaş, Emre Toptan, Serdar Cansu, Mesut Saray (Oktay Aydın dk. 78), Uğur Karakoç (Sedat Komi dk. 88), Burçak Özkanca, Güney Tutcuoğlu, Umut Koray Öz, Barış Sağır, Yakup Demir, Çağrı Tekin (Cemal Doğu dk. 63)


Teknik Direktör: Feyyaz Uçar


Ofspor: Philipp Alexander Angeler, Yunus Emre Çabuker, Sergen İlhan, Nevzat Bilen (Fatih Kaan Arıman dk. 90?), Muhammet Fettahoğlu, Çağatay Enes Karaca (Uğur Uğur dk. 59), Niyazi Çolak (Muhsin Polat dk. 78), Hamdi Dereli, Mustafa Emin Birinci, Mertkan Günaysu, Ferhat Aydın


Teknik Direktör: Fatih Uygun


Sarı kartlar: Burçak Özkanca (dk. 62), Barış Sağır (dk. 82), Güney Tutcuoğlu (dk. 88) (Van Büyükşehir Belediyespor), Mustafa Emin Birinci (dk. 75) (Ofspor)


Kırmızı kart: Oktay Aydın (dk. 83) (Van Büyükşehir Belediyespor)

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