TFF 3. Lig: Van Büyükşehir Belediyespor: 0 - Ofspor: 0

TFF 3.
Lig 2. Grupta Van Büyükşeheir Belediyespor, konuk ettiği Ofspor ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Van Atatürk
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Fatih Pazı, Mehmet Ali Vardar
Van Büyükşehir Belediyespor: Salih Şenbaş, Emre Toptan, Serdar Cansu, Mesut Saray (Oktay Aydın dk. 78), Uğur Karakoç (Sedat Komi dk. 88), Burçak Özkanca, Güney Tutcuoğlu, Umut Koray Öz, Barış Sağır, Yakup Demir, Çağrı Tekin (Cemal Doğu dk. 63)
Teknik Direktör: Feyyaz Uçar
Ofspor: Philipp Alexander Angeler, Yunus Emre Çabuker, Sergen İlhan, Nevzat Bilen (Fatih Kaan Arıman dk. 90?), Muhammet Fettahoğlu, Çağatay Enes Karaca (Uğur Uğur dk. 59), Niyazi Çolak (Muhsin Polat dk. 78), Hamdi Dereli, Mustafa Emin Birinci, Mertkan Günaysu, Ferhat Aydın
Teknik Direktör: Fatih Uygun
Sarı kartlar: Burçak Özkanca (dk. 62), Barış Sağır (dk. 82), Güney Tutcuoğlu (dk. 88) (Van Büyükşehir Belediyespor), Mustafa Emin Birinci (dk. 75) (Ofspor)
Kırmızı kart: Oktay Aydın (dk. 83) (Van Büyükşehir Belediyespor)