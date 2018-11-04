İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 3. Lig: Van Büyükşehir Belediyespor: 1 - Bergama Belediyespor: 0

TFF 3.

Lig 2. Grupta Van Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Bergama Belediyesporu 1-0 mağlup etti.



Stat: Atatürk


Hakemler: Burak Güner, Aydın Karsavuran, Mustafa Tosun


Van Büyükşehir Belediyespor: Salih Şenbaş, Mutlu İlengöz, Burçak Özkanca, Yakup Demir, Serdar Cansu, Uğur Karakoç (Cemal Doğu dk. 72), Oktay Aydın (Mesut Saray dk. 84), Güney Tutcuoğlu, Barış Sağır, Umut Koray Öz, Çağrı Tekin (Soner Birinci dk. 59)


Teknik Direktör: Feyyaz Uçar


Bergama Belediyespor: Ferdi Yalçın, Samet Önger, Gökhan Şahin, Tuncer Baysal, Serhat Maden, Mehmet Tatlı, Hakan Sayar, Muhammed Şamil Günay (Tufan Deniz Gelen dk. 46), Uğur Erdoğan, Ozan Başyılmaz (Furkan Aydın dk. 90 ?), Kaan Aşnaz


Teknik Direktör: Mustafa Sabri Odabaşı


Sarı Kartlar: Hakan Sayar (dk. 13) (Bergama Belediyespor), Salih Şenbaş (dk.90+3) (Van Büyükşehir Belediyespor)


Gol: Oktay Aydın (dk. 25) (Van Büyükşehir Belediyespor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.