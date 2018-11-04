TFF 3. Lig: Van Büyükşehir Belediyespor: 1 - Bergama Belediyespor: 0

TFF 3.
Lig 2. Grupta Van Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Bergama Belediyesporu 1-0 mağlup etti.
Stat: Atatürk
Hakemler: Burak Güner, Aydın Karsavuran, Mustafa Tosun
Van Büyükşehir Belediyespor: Salih Şenbaş, Mutlu İlengöz, Burçak Özkanca, Yakup Demir, Serdar Cansu, Uğur Karakoç (Cemal Doğu dk. 72), Oktay Aydın (Mesut Saray dk. 84), Güney Tutcuoğlu, Barış Sağır, Umut Koray Öz, Çağrı Tekin (Soner Birinci dk. 59)
Teknik Direktör: Feyyaz Uçar
Bergama Belediyespor: Ferdi Yalçın, Samet Önger, Gökhan Şahin, Tuncer Baysal, Serhat Maden, Mehmet Tatlı, Hakan Sayar, Muhammed Şamil Günay (Tufan Deniz Gelen dk. 46), Uğur Erdoğan, Ozan Başyılmaz (Furkan Aydın dk. 90 ?), Kaan Aşnaz
Teknik Direktör: Mustafa Sabri Odabaşı
Sarı Kartlar: Hakan Sayar (dk. 13) (Bergama Belediyespor), Salih Şenbaş (dk.90+3) (Van Büyükşehir Belediyespor)
Gol: Oktay Aydın (dk. 25) (Van Büyükşehir Belediyespor)