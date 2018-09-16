TFF 3. Lig: Van Büyükşehir Belediyespor: 2 - Alibeyköyspor: 1

TFF 3.
Lig 2. Grup'ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, sahasında Alibeyköyspor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Atatürk
Hakemler: Raşit Yorgancılar, Hilmi Göktürk İmamoğlu, Emin Barlas
Van Büyükşehir Belediyespor: Salih Şenbaş, Soner Birinci, Mutlu İlengöz, Ahmet Şahbaz, Yakup Demir,Serdar Cansu, Mesut Saray (Güney Tutcuoğlu dk. 70), Uğur Karakoç (Bilal Özhan dk. 84), Oktay Aydın (Umut Koray Öz dk. 61), Barış Sağır, Çağrı Tekin
Teknik Direktör: Feyyaz Uçar
Alibeyköyspor: Muammer Erdoğdu (Veysel Gökcan dk. 63), Emre Güney Aras, Mücahit Çakır, Mert Somay, Metehan Mimaroğlu, Bünyemin Balat (Mustafa Cevret dk. 77),Hasan Üstübücü (Selim Gödebil dk. 58), Kerim Deler, Safa Çağlar, Yağızhan Biber,
Teknik Direktör:Zeki Ersoy
Goller: Uğur Karakoç (dk. 72), Çağrı Tekin (dk. 88) (Van Büyükşehir Belediyespor), Mustafa Cevret (dk.90) (Alibeyköyspor)
Sarı Kartlar: Yakup Demir, Mutlu İlengöz (Van Büyükşehir Belediyespor) Metehan Mimaroğlu, Emre Günay Aras , Mert Somay (Alibeyköyspor)