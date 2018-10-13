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TFF 3. Lig: Van Büyükşehir Belediyespor: 3 - Kızılcabölükspor: 3

TFF 3.

Lig 2. Grupta Van Büyükşehir Belediyespor, Kızılcabölükspor ile 3-3 berabere kaldı.



Stat: Van Atatürk


Hakemler: Volkan Okur, Hakan Akkaynak, Mehmet Pakmezci


Van Büyükşehir Belediyespor: Salih Şenbaş, Burçak Özkanca, Oktay Aydın (Sedat Komi dk. 58), Güney Tutcuoğlu, Çağrı Tekin, Mutlu İlengöz (Mesut Saray dk. 65), Emre Toptan, Uğur Karakoç (Umut Koray Öz dk. 77), Bilal Özhan, Serdar Cansu, Soner Birinci


Teknik Direktör: Feyyaz Uçar


Kızılcabölükspor: Göksal Özkara, Gökhan Özer (Mustafa Altun dk. 76), Samet Dağlı, Hüseyin Atalay (Ali Helvacı dk. 42), Taygun Vurgun, Oğuzhan Türkmen, Ersin Aslantoğ, Emre Sağlık, Muhammet Çiçek (Emirhan Atilla dk. 89), Serkan Özen, İlyas Ural


Teknik Direktör: Ali Yalçın


Sarı kartlar: Taygun Vurgun (dk. 45+1), Gökhan Özer (dk. 56) (Kızılcabölükspor), Mutlu İlengöz (dk. 53), Oktay Aydın (dk. 56), Çağrı Tekin (dk. 67), Burçak Özkancı (dk. 68) (Van Büyükşehir Belediyespor)


Goller: Güney Tutcuoğlu (dk. 19), Umut Koray Öz (dk. 79-88) (Van Büyükşehir Belediyespor), Gökhan Özer (dk. 43-59), Emirhan Atilla (dk.90+4) (Kızılcabölükspor)

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