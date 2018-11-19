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The Rest Coffee ‘Öğretmenler Günü'ne hazır

Van’da yıllardır hizmet veren The Rest Coffee, ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ hazırlıklarını tamamladı.

Van'da yıllardır hizmet veren The Rest Coffee, ‘24 Kasım Öğretmenler Günü' hazırlıklarını tamamladı.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan The Rest Coffee İşletme Müdürü Cihan Akbal, öğretmen mesleğinin kutsallığına değinerek, “Geleceğimize ışık tutan öğretmen ve öğretmen adaylarının bu özel gününü The Rest Coffee olarak kutluyoruz ve değerli öğretmenlerimiz için bu özel günde Anadolu Rock konseri ve fix menüyle ağırlamaktan mutluluk duyarız. Bu anlamda farklı düşünüyor, farklı lezzetler sunuyoruz. Umuyoruz ki öğretmenlerimiz The Rest Coffee farkıyla unutulmaz bir gece yaşayacaktır. Bu kapsamda öğretmenlerimizin rezervasyon için 05415042858 veya 04322147378 numaralı telefonları aramaları yeterli olacaktır” dedi.

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