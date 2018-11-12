The Rest Garden açılıyor

Van'ın önemli gıda sektörlerinden olan The Rest Coffee, ikinci şubesini Edremit ilçesinde açıyor.

2016 yılında gıda sektörüne bomba gibi giren The Rest Coffee, ikinci şubesini Edremit ilçesinde açıyor. Sahil kenarında yaklaşık 3 bin metre karelik bir alan üzerinde kurulan kafenin yaz kış Van halkına hizmet vereceğini ifade eden İşletme sahibi Cüneyt Uysal, “The Rest Garden, hem yaz hem de kış aylarında eşsiz manzarası ile misafirlerini ağırlayacak. Bunun yanında meşhur Van kahvaltısı ile damaklarda yer edinecek. Yine kır düğünleri ile birçok çiftin mutluluğuna mekan sağlayacaktır” dedi.

Kafe ve restoran olarak tasarlanan mekanda, ailelerin güzel vakit geçireceğini ifade eden Uysal, “The Rest Coffee ilk kurulduğunda sıcak bir ortam hayal etmiştik. İnsanların rahat edebileceği, günün yorgunluğunu atabileceği ve huzur bulabileceği bir ortam için çok çalıştık. Şimdi yeni şubemizde daha çok gelen her misafirimizi mutlu bir şekilde ağırlamak ve buradan mutlu bir şekilde uğurlamak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret edeceğiz. Çocuk oyun alanından çocuk bakım odasına, zengin menüsünden deneyimli personeline kadar hey ayrıntının düşünüldüğü işletmemizi 23 Kasım'da açılışını yapıp 24 Kasım Öğretmenler Gününde ilk etkinliğimizi yapmayı planlıyoruz. Bu anlamda tüm halkımızı açılışımıza davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

İki işletmede toplam 67 kişinin istihdamını sağladıklarını dile getiren Uysal, “Amacımız ilimize hizmetin en iyisini sunarken aynı zamanda istihdama da katkı sağlamaktır. Bu yönde 67 kişiye iş imkanı sunduğumuz için mutluyuz. İnşallah ileriki süreçte bu istihdamı daha da arttır, The Rest Garden kafe ve restorandın ilimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyoruz” ifadelerine yer verdi.