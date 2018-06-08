Tiba Kozmetik hedef büyüttü

Tiba Kozmetik’in 1998 yılında kuaför ve berber malzemelerinin satışı üzerine kurulduğunu ifade eden Sevim, böylece Van esnafının batıya gitmelerine gerek kalmadığını söyledi. Her zaman Van esnafına kaliteli hizmet vermeyi amaçladıklarını dile getiren Sevim, “Amacımız kaliteli ve markalı ürünü getirip burada esnafımızın ve halkımızın hizmetine sunmaktır. Bu kapsamda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalar neticesinde son dönemlerde elite kuaför ve berber salonları kurmaktayız. Oldukça büyük ve hijyenik olan bu salonların anahtar teslimini yapıyoruz” dedi.

Profesyonel bir ekiple çalıştıklarını belirten Sevim, “Aramızda kendi alanında uzman olan arkadaşlarımız var. Van, Bitlis, Muş ve Ağrı illerinin yanında büyük merkezlerde de bu hizmeti veriyoruz. Bunun dışında yine Kuaför alanında ünlü eğitmenleri Van’a getirerek Van esnafının kendi alanlarında bilgi almalarını sağlıyoruz. Bunun da bize olumlu geri dönüşleri oluyor. Esnafımız da bu konuda oldukça duyarlılık gösteriyor. Ben bu anlamda esnafımıza da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin Van’da bir imalathane kurmak olduğunu vurgulayan Sevim, “Artık esnafımızın dışa bağımlı yaşamasını istemiyoruz. Bu nedenle hedefimizde Van’da bir imalathane kurup, ürünleri burada üreterek hem kendi ihtiyacımızı karşılamak hem de batıya satış yapmaktır” şeklinde konuştu.