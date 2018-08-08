Tiba Kozmetik’ten kuaförlere kalıcı makyaj eğitimi

Bir otelde düzenlenen eğitimin ardından açıklamada bulunan Sibel Uyan Akademi sahibi aynı zamanda kalıcı makyaj eğitmeni Sibel Uyan, üç gün boyunca süren programda, bayan kuaförlerine önemli dallarda eğitimler verildiğini ifade ederek, “Van’da Tiba Kozmetik ile yapmış olduğumuz eğitimde duyurucu bir program olduğunu düşünüyorum. Üç gün boyunca kuaförlerimize kalıcı makyaj eğitimi verdik. Organizasyon muhteşemdi. Öğrencilerimiz oldukça başarılıydı. Hem güzellik salonu hem de kuaför sektöründe bir ilki yaptık. Bundan sonra da her ay farklı dallarda eğitimlerimizi devam ettireceğiz” dedi.

Van’da bu tarz eğitimlere talebin fazla olduğunu ancak eğitim alanında yeteri derecede desteğin alınmadığını dile getiren Uyan, “Biz de bu desteği tamamlamaya geldik. Yapmış olduğumuz uygulama, tamamen görsel anlamında problemli ciltlerde birebir bir uygulamadır. Uyguladığımız serum, tamamen onarıcı bir serumdur. Kesinlikle kalıcı fondöten değdirmiyoruz. Biz ciltteki akne lekesi, akne skarı lekesi, güneş, doğum veya çil lekelerinin tedavisini yapıyoruz ve cildi tamamen yüzeysel anlamda bir pürüzsüzlüğe kavuşturuyoruz. Tamamen bitkisel olan bu ürünümüzün herhangi bir yan etkisi yoktur” ifadelerini kullandı.

Van’ın sosyal medyada yanlış tanıtıldığına da dikkat çeken Uyan, “Van, hem şehir anlamında muhteşem hem de insan anlamında çok güzel. Van, sosyal medyada hep yanlış tanıtılıyor. Halbuki Van, Türkiye’nin Paris’i diyebiliriz” şeklinde konuştu.

Tiba Kozmetik Sahibi Tevfik Sevim ise her yıl farklı dallarda eğitim programları düzenlediklerini dile getirerek, “Daha önce renklendirme ve topuz eğitimleri düzenlemiştik. Bu günde kalıcı makyaj eğitimlerini veriyoruz. Bundan sonra eğitimlerimiz devam edecek. Güzellik ve kuaför salonlarında çalışan elemanlarımıza Türkiye’nin önde gelmiş isimleriyle eğitim vermeye devam edeceğiz. Tiba Kozmetik gerek kuaför ekipmanları olsun gerekse kuaför dalındaki üstün ürünleri olsun her zaman kuaförlerimizin yanındadır” dedi.