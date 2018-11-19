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Ticari taksinin LPG deposunda 24 kilo eroin ele geçirildi

Van merkez Edremit ilçesinde polis ekipleri tarafından 30 plakalı taksinin LPG deposunda 23 kilo 90 gram eroin ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında narkotik polisi, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 30 plaka sayılı ticari takside Narkotik Madde Arama Köpeği Lisa ile birlikte arama yaptı. Yapılan detaylı aramada LPG deposu içerisine zulalanmış 45 paket halinde toplam 23 Kilo 90 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak Y.K. isimli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü devam ediyor.

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