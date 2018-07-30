Tiyatro oyunuyla sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dikkat çekildi

Hastane konferans salonunda sahnelenen "Çok Acil" isimli oyunu, çok sayıda hastane personeli izledi. Tiyatro oyunu öncesi hastane çalışanları tarafından türkü ve şiirler seslendirildi. SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Parlak, son dönemlerde sağlık çalışanlarına şiddetin artığını söyledi. Sağlık çalışanlarının motivasyonunu sağlamak amacıyla bir etkinlik düzenlediklerini dile getiren Başhekim Parlak, "Özellikle şuna vurgu yapmak istiyoruz. Sağlıkta şiddet olayları sadece o an için kalmıyor, sonrasında da devam ediyor. Sağlık personelimizin motivasyonunu etkiliyor. Bir hafta, bir ay, hatta daha uzun süre boyunca sağlık çalışanlarımız bu durumdan etkileniyorlar. Biz şuna dikkat çekmek istiyoruz ve sağlıkta şiddete hayır diyoruz. Hastalarımız için buradayız ve lütfen buna dikkat edelim diyoruz. Tiyatro oyununun yanı sıra yıl boyunca yoğun şekilde çalışan ve hizmet veren sağlık çalışanlarımız için müzikli eğlenceler yaptık. Bu eğlencenin yanı sıra sosyal içerikli mesajlar da verdik. El yıkamanın önemi, hastane enfeksiyonları, sağlıkta şiddete hayır, kadına şiddete hayır, engellilerimiz gibi mesajlar vermek istedik" dedi.

Tiyatro oyununu yazan Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Babürhan Özbek ise, sahneledikleri oyunda sadece sağlık çalışanlarına değil, kadına şiddete de dikkat çektiklerini belirtti. Özbek, "Bu bizim ilk kültür sanat etkinliğimizdi. Başhekimimiz de çok destek verdi. Bu bizim hayat felsefemiz. Özellikle sağlıkta şiddeti vurgulamaya çalıştık. Buna kesinlikle hayır diyoruz. Şiddeti yansıtıp da özendirmek istemiyoruz. Sadece ince dokundurmalarla anlamalarını bekliyoruz. Sadece sağlıkta şiddet değil, aynı zamanda kadına şiddete de hayır diyoruz. Oyunumuzda bunu da vurgulamaya çalıştık. Biz çok keyif aldık. Umarım mesaj yerine gider" şeklinde konuştu.