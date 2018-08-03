TMO Van’da buğday ve arpa alımına başladı

VANTB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Türkay Özbek, İskele Mahallesi’nde bulunan TMO Van Tesisli Ekip Şefliği’ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. TMO Van Ekip Şefi Şahin Ankut, buğday ve arpa alımları önümüzdeki hafta başından itibaren yapılacağını söyledik. Buğday verecek üreticilerin yanlarında; Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgeleri, kimlik fotokopileri ve TMO ofisi anlaşmalı banka kartlarını getirmeleri halinde ödemelerin 10 gün, getirmedikleri takdirde 30 gün içinde hesaplarına aktarılacağı belirtildi. Ankut, buğday fiyatlarının Toprak Mahsulleri Ofisi’nin belirlediği fiyatlar aralığında olacağını, çiftçilerin mağdur olmaması için gerekli tedbirlerin alındığını ve son mahsulleri alıncaya kadar hizmet vereceklerini söyledi. Ankut, konu ile ilgili daha detaylı bilgi almak isteyen üreticilerin ise İskele Mahallesinde hizmet veren TMO Van Ekip Şefliği’ne uğrayabileceklerini ya da www.tmo.gov.tr adresinden faydalanabileceklerini vurguladı.