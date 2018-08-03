Diğer
Kategoriler
03 Ağustos 2018 16:07

TMO Van’da buğday ve arpa alımına başladı

Van Ticaret Borsası (VANTB) Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Türkay Özbek, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Van Tesisli Ekip Şefliği’ni ziyaret ederek yetkililerden buğday ve arpa alımı hakkında bilgi aldı.

TMO Van’da buğday ve arpa alımına başladı

03 Ağustos 2018 16:07


VANTB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Türkay Özbek, İskele Mahallesi’nde bulunan TMO Van Tesisli Ekip Şefliği’ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. TMO Van Ekip Şefi Şahin Ankut, buğday ve arpa alımları önümüzdeki hafta başından itibaren yapılacağını söyledik. Buğday verecek üreticilerin yanlarında; Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgeleri, kimlik fotokopileri ve TMO ofisi anlaşmalı banka kartlarını getirmeleri halinde ödemelerin 10 gün, getirmedikleri takdirde 30 gün içinde hesaplarına aktarılacağı belirtildi. Ankut, buğday fiyatlarının Toprak Mahsulleri Ofisi’nin belirlediği fiyatlar aralığında olacağını, çiftçilerin mağdur olmaması için gerekli tedbirlerin alındığını ve son mahsulleri alıncaya kadar hizmet vereceklerini söyledi. Ankut, konu ile ilgili daha detaylı bilgi almak isteyen üreticilerin ise İskele Mahallesinde hizmet veren TMO Van Ekip Şefliği’ne uğrayabileceklerini ya da www.tmo.gov.tr adresinden faydalanabileceklerini vurguladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
28
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç