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TOKİ konutlarına su verilmesi için yoğun çalışma sürüyor

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, Edremit ilçesindeki Yeni ve Kiracılar TOKİ konutlarında devam eden terfi merkezlerine bağlantı çalışmaları nedeniyle kesilen içme suyunun beklenenden önce verilmesi için yoğun çalışmalar sürdürüyor.


Edremit ilçesindeki Yeni ve Kiracılar TOKİ konutlarında su kesintisine neden olan çalışmaların, ilan edilen 7 Kasım tarihinden önce tamamlanarak suyun verilmesi için ekipler 24 saat aralıksız çalışıyor. VASKİ tarafından Yeni ve Kiracılar TOKİ konutlarında terfi hatlarının yapımı ve bazı ilave inşaatların bitirilmesi çalışmalarından ötürü 26 Ekim tarihinden itibaren 12 gün boyunca su kesintisi yapılacağı duyurulmuştu.


Kesinti süresince vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tedbirler alınırken, TOKİ'lere 24 tankerle su taşıma işlemi ise sürekli devam ediyor.

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